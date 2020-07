(Easybourse.com) L'Union européenne a dévoilé en mai dernier un important plan de relance de 750 milliards d'euros, appelé "Next Generation EU", qui vise à réparer les dommages économiques causés par la crise du Covid-19 et à préparer l'UE à la transition énergétique. Ce plan est vu comme une importante source d'opportunités pour l'équipe de gestion du fonds durable Schroder ISF Global Climate Change Equity (LU0306804302), un fonds phare de la société de gestion Schroders ayant pour objet de répondre à l'enjeu du changement climatique et à aider à façonner le monde de demain.

Cinq thèmes clés d'investissement

Un processus d'investissement unique



Principales positions du fonds (à fin mai 2020)

Sont également prévus des investissements ayant pour but d’accélérer le développement du stockage de l'énergie, de l'hydrogène vert, du captage et du stockage du carbone.Par ailleurs, le plan envisage le déploiement d'un million de points de recharge pour les véhicules électriques (VE) afin de favoriser l'adoption de ces derniers. La volonté est affichée de stimuler l'énergie éolienne en mer et de mieux intégrer le système énergétique.Dans un document connexe, l'UE soumet l’idée d’une "Renaissance des investissements ferroviaires", l'intensité carbonique du transport ferroviaire étant bien inférieure à celle des vols ou des véhicules de passagers à moteur à combustion interne, et constituant donc un élément important de la décarbonisation de la mobilité.« Nous n'avons pas encore tous les détails, et le plan doit encore être approuvé par les États membres avant que les financements puissent être débloqués. Cependant, nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance que cela pourrait apporter dans le domaine de l'éolien offshore, du réseau électrique, de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, du rail, des matériaux de construction etdes équipements de chauffage à faible consommation d'énergie et de la chaîne de valeur de l'hydrogène » commente l’équipe de gestion du fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity dans son dernier rapport mensuel.Les sources de financement avancées-qui comprennent le système d'échange de quotas d'émission (ETS), un éventuel mécanisme d'ajustement frontalier du carbone et une taxe sur les plastiques- devraient inciter les entreprises à réduire leur intensité carbone. Ce d’autant plus qu’il est très probable que l'UE revoit à la hausse ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 de 40 % à une fourchette située entre 50 à 55 %.Les diverses initiatives suggérées dans le plan de relance de l’UE s’inscrivent en alignement avec la philosophie d'investissement du fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity.Ce fonds a pour objectif d’identifier les gagnants du changement climatique et de se positionner sur les sociétés aptes à relever les défis liés à cet enjeu planétaire et les sociétés faisant partie intégrante des solutions à ces défis.Géré conjointement par Simon Webber et Isabella Hervey-Bathurst, avec en appui des experts en durabilité (membres de l’équipe Global Climate Change et de l’équipe Sustainability de Schroders) et des spécialistes des données, membres de l’équipe Data Insights, le fonds Schroder ISF Global Climate Change Equity se veut être un fonds alliant performance financière et extra financière.Le processus d’investissement est axé sur cinq thèmes clés : les énergies propres, le transport durable, les ressources environnementales, les faibles émissions de carbone et l’efficacité énergétique.Sont exclues de l’univers les sociétés qui tirent plus de 5% de leur chiffre d’affaires des énergies fossiles : charbon, gaz, pétrole.Au-delà de l’empreinte carbone, la sélection des valeurs attache une attention particulière aux impacts du changement climatique sur le chiffre d’affaires, les marges, les frais de fonctionnement ou coûts d’exploitation, les valorisations et l’impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ce dans le but d’avoir une meilleure appréciation du potentiel de rendement dans les années à venir.La pondération des titres du portefeuille dont le nombre est compris entre 40 et 70 est faite en fonction des prévisions de performanceajustée du risque avec une préférence donnée aux titres qui présentent un potentiel de hausse relative plus élevé et un profil de risque fondamental plus faible.L'équipe de gestion n'hésite pas à adopter une exposition contrariante et à se positionner sur des dossiers surprenants de primes abords, àl'instar d'Amazon. Cette dernière société qui constitue la première ligne du portefeuille ne semble pas, à première vue, l’exemple le plus parlant d’un leader du changement climatique mais, en y regardant de plus près, l’équipe de gestion conclut qu’il s’agit d’une force de plus en plus positive. En particulier, Amazon a cofondé en septembre 2019 The Climate Pledge, un engagement à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 10 ans plus tôt. La firme américaine envisage de produire 100 % de son énergie à partir d'énergies renouvelables d’ici à 2030, de déployer une flotte de 100 000 camionnettes de livraison électriques et d'investir 100 millions de dollars dans des projets de reboisement. Plus de la moitié de son chiffre d’affaires provient actuellement de sa plateforme Amazon Web Services, qui fournit des services de cloud à grande échelle beaucoup moins consommateurs d’énergie que les centres de données dont dépend fortement le monde des affaires. Par ailleurs, en s’appuyant sur des entrepôts de distribution centralisés et des véhicules en charge du transport de plusieurs colis, son business modèle de livraison en ligne est émetteur d’une bien quantité de carbone et générateur d’une empreinte énergétique limitée.