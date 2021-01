Dollar : des perspectives baissières en 2021?

(Easybourse.com) Le dollar reste la monnaie la plus échangée au monde et sa valeur a des implications majeures pour la plupart des marchés financiers. C'est la raison pour laquelle les investisseurs passent tant de temps à suivre ses mouvements. Le dollar s'est apprécié lors de la crise boursière de mars 2020, puis a chuté de plus de 12 %.

Quels fondamentaux utilisez-vous pour examiner la tendance prise par le dollar ?



Le premier indicateur sur lequel nous aimons nous concentrer est la valorisation à long terme, mesurée par le taux de change effectif réel. Cet indicateur nous aide à analyser si une monnaie est bon marché par rapport à la dynamique d'inflation. Même si le dollar s'est déjà affaibli, il reste supérieur à sa moyenne à long terme. Cela signifie que les investisseurs seront tentés d'investir dans d'autres pays où le taux de change est moins cher. Les investisseurs américains, par exemple, pourraient vouloir se diversifier en Europe ou au Japon. C'est un facteur négatif pour le dollar sur le long terme.

Un autre facteur très important pour le change est le taux réel, c'est-à-dire la rémunération au-dessus de l'inflation que les investisseurs reçoivent pour détenir des emprunts d'État. Aux États-Unis, pour une obligation à 10 ans, il est passé d'un taux généreux de 1 % au début de 2019 à -1 % le 22 janvier 2020. Cela signifie que les investisseurs détenant des obligations américaines à 10 ans ont la promesse de perdre 1% par an de pouvoir d'achat.



Historiquement, le dollar a évolué en tandem avec ce taux réel - ce qui est logique. C'est un autre facteur négatif pour le dollar cette année, car nous ne prévoyons pas de hausse des taux réels américains.

L'histoire nous donne un autre indice de la direction que prend le dollar. Dans le passé, lorsque l'économie sortait d'une récession, le dollar s’affaiblissait. Par exemple, de mars 2009 à mars 2011, le dollar a perdu 15 %. Après un terrible deuxième trimestre 2020, nous prévoyons que l'économie continuera de se redresser en 2021, et l'économie mondiale reviendra progressivement à la normale.



Quel sera, selon-vous, l'impact des politiques de la nouvelle administration sur le cours du dollar ?



La politique pourrait également jouer un rôle. Si l'ancien président Trump s’est enthousiasmé pour les droits de douane, le président en exercice Biden se retiendra probablement d’en appliquer. Au cours des dernières années, le dollar a augmenté lorsque les États-Unis ont mis en place des droits de douane. L'absence de hausse de droits de douane n'est pas forcément négative, mais elle élimine un facteur potentiel de renforcement du dollar. En outre, le premier discours de Mme Yellen nous a donné un autre indice. Alors que presque tous les anciens secrétaires au Trésor américain ont fait l'éloge d'un "dollar fort", Mme Yellen a parlé de "taux de change déterminés par le marché". Dans l'ensemble, la nouvelle administration américaine aura un effet moins positif sur le dollar.



Il ne faut pas oublier non plus que l'économie américaine présente un déficit courant très important (près de 3 % du PIB). Cela s'explique en partie par le déficit spectaculaire de la balance commerciale (près de 900 milliards de dollars par an), les importations éclipsant les exportations. Par conséquent, les entreprises doivent vendre des dollars pour acheter des devises étrangères.



Y-a-t-il malgré tout des facteurs positifs pour le dollar ?



Tout d'abord, les investisseurs sont déjà fortement positionnés pour un dollar américain plus faible. Certains spéculateurs utilisent les contrats à terme sur devises pour mettre en œuvre ces prévisions et le positionnement actuel sur ces instruments est à un niveau historiquement bas sur le dollar. L'appétit des investisseurs peut également être déduit des marchés d'options. Le point de vue est le même, les options d'achat étant plus chères que les options de vente sur l'euro par rapport au dollar.



Cela pourrait freiner l'affaiblissement du dollar, car ces positions sont spéculatives et devraient être débouclées à un moment donné. Le dollar pourrait également profiter de la hausse impressionnante des cours des actions technologiques américaines. Les investisseurs étrangers pourraient vouloir participer à ce mouvement et devraient dans ce cas acheter la devise américaine. Un autre point positif important pour le dollar est la surperformance notable de l'économie américaine par rapport aux autres pays développés. Cela pourrait également attirer des capitaux étrangers aux États-Unis.



Quel impact cela aura-t-il sur la stratégie de La Française AM ?



Dans l'ensemble, nous pensons que la tendance à la baisse du dollar n'est pas terminée. Nous préférons couvrir nos actifs libellés en dollars, comme la dette extérieure des marchés émergents ou les actions américaines.







Gilles Seurat, Gérant Multi Asset, La Française AM





