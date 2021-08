Deux scénarios de risque baissier, mais restons très confiants sur le central de reflux de la pandémie et poursuite d’une croissance qui devrait se modérer graduellement.

Les scénarios d'août à un horizon de trois mois





Implications marché du scénario pessimiste 1 :

Implications marché du scénario pessimiste 2 :









Les pondérations sont : 65% pour le central, 30% pour les baissiers et 5% pour le haussier. Nous avons deux scénarios baissiers. Le premier intégré le risque sanitaire ainsi que d’éventuels risques sur la croissance chinoise qui ferait fortement fléchir la croissance globale (15%). Le deuxième, le risque d’une persistance de l’inflation qui entrainerait une hausse rapide des taux longs (15%). Le scénario positif, avec une croissance bien plus vive mais où des éventuelles tensions (offre/demande) s’apaisent rapidement, est pondéré à 5%.• Taux longs : -0.6% pour le Bund et +1,0% pour le T Bond• Actions : --15% en Europe, -10%aux Etats-Unis et -30% dans les Emergents• L’USD à 1,10 et le cours du pétrole brut à 50$• Taux longs : +0,3% pour le Bund et +2,2% pour le T Bond• Actions : --8% en Europe, -10%aux Etats-Unis et -20% dans les Emergents• L’USD à 1,08 et le cours du pétrole brut à 80$