(Easybourse.com) Valeur phare du Cac 40, cotée dans le compartiment A d'Euronext, Axa est le 1er groupe d'assurance européen. La société figure parmi les principales convictions mentionnées dans le modèle de portefeuille Europe PEA de ce mois de novembre, proposé dans le cadre du service "Idées d'investissement" mis à disposition par EasyBourse auprès de ses clients. L'action est également proposée dans le modèle de portefeuille France PEA. Mais que disent les différents outils d'aide à la décision proposés sur le site easybourse.com au sujet de la valeur ?

Présentation de la société : un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 147 000 collaborateurs au service de 94 millions de clients dans 50 pays.

En 2023, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 102,7 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 7,6 milliards d’euros. Au 31 décembre 2023, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 946 milliards d’euros, incluant les actifs gérés pour le compte de tiers (Source : communiqué de presse du groupe Axa du 12 novembre 2024 ).

Selon les éléments de Cofisem disponibles sur le site easybourse.com, le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit :

- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;

- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;

- gestion d'actifs (1,5%) ;

- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.

Actualités : croissance externe en Europe, résultats trimestriels solides et rachat d’actions

Le 11 novembre dernier, la Commission européenne a annoncé l’approbation de l'acquisition du contrôle exclusif de Nobis Compagnia di Assicurazioni (' Nobis ') par AXA Assicurazioni, toutes deux basées en Italie. La Commission a conclu que la transaction notifiée qui concerne principalement le secteur de l'assurance ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché résultant de la transaction proposée (Source : dépêche Cercle Finance sur easybourse.com).



Dans un autre registre, le 30 octobre, Axa annonçait des résultats trimestriels solides. Ainsi, le total des primes brutes émises et des autres revenus est ressorti en hausse de 7% à 84,0 milliards d'euros sur 9 mois, porté par l'assurance dommages (+7% à 44,5 milliards d'euros), soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+7%), en assurance des particuliers (+6%) et chez AXA XL Réassurance (+10%).

En assurance vie et santé, les primes ont connu une variation de +7% à 38,2 milliards d'euros sur 9 mois, dont une progression de 7% en assurance vie, reflétant une hausse des primes en unités de compte (+14%). Le chiffre d'affaires en gestion d'actifs a, quant à lui, grimpé de 6%, en raison d'une hausse des commissions de gestion reflétant la hause des actifs moyens sous gestion.

Le groupe a alors déclaré s’attendre à maintenir sa bonne performance opérationnelle et s’est montré confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2024 en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026 indique la direction. (Source : dépêche Cercle Finance sur easybourse.com).



Enfin, le 3 octobre, Dans le cadre de son augmentation de capital réservée aux salariés (Shareplan 2024) et afin d'en éliminer l'effet dilutif, AXA indiquait avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI). Aux termes de cette convention, la compagnie d'assurance s'est engagée à racheter ses propres actions, en vue de les annuler, pour un montant maximum de 452,2 millions d'euros. (Source : dépêche Cercle Finance sur easybourse.com ). .

Modèles de portefeuilles France PEA et Europe PEA

Comme évoqué en préambule, Axa constitue une des principales positions du portefeuille modèle Europe PEA proposé par les experts gérants de LBPAMLa Banque Postale Asset Management (LBPAM) dans le cadre du service "Idées d'investissement" proposé par EasyBourse et réactualisé tous les mois (rubrique "Idées d'investissement"/"Les modèles de portefeuilles" dans l'espace client). Le poids de l’action, éligible au PEA, est de 7,14% dans un portefeuille investi à hauteur de 90% avec 10% de liquidité.

La valeur apparait également dans le modèle de portefeuille France PEA à hauteur de 7,92%.

