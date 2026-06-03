Teleperformance, Bouygues et Legrand : les trois piliers du portefeuille France PEA d'EasyBourse

(Easybourse.com) Dans la dernière édition du portefeuille France PEA d'EasyBourse, construit à partir des meilleures convictions des gérants actions de LBP AM, trois valeurs se distinguent particulièrement : Teleperformance, Bouygues et Legrand. Chacune représente 9,79 % d'un portefeuille investi à 90 % en actions, les 10 % restants étant conservés en liquidités afin de préserver une capacité d'intervention en cas d'opportunités de marché.

Ces trois sociétés, leaders dans leurs secteurs respectifs, combinent des perspectives opérationnelles jugées favorables, une reconnaissance de la part des analystes financiers et une approche alignée avec les critères extra-financiers intégrés dans le processus de sélection.



Teleperformance (FR0000051807) : un regain de confiance du marché



Après plusieurs années marquées par des interrogations sur l’évolution de son modèle économique face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, Teleperformance semble retrouver les faveurs des investisseurs.

Depuis le début de l’année, le spécialiste mondial de l’externalisation de l’expérience client affiche une progression de 4,01 %. La dynamique s’est nettement accélérée ces dernières semaines avec un gain de 11,78 % sur un mois et une envolée de près de 25 % sur trois mois.

Cette amélioration du sentiment de marché se retrouve dans les recommandations des analystes. Sur les 14 experts qui suivent actuellement la valeur, six recommandent l’achat, deux préconisent un renforcement et six adoptent une position neutre. L’objectif de cours moyen ressort à 68 euros, laissant entrevoir un potentiel d’appréciation supplémentaire.

Le 18 mai dernier, Goldman Sachs a notamment souligné sa confiance dans un redressement progressif de la croissance du groupe au second semestre. Les investisseurs restent attentifs à la capacité de Teleperformance à intégrer les technologies d’intelligence artificielle dans son offre tout en préservant sa rentabilité et sa position de leader mondial.



Bouygues (FR0000120503) : des fondamentaux solides malgré une consolidation boursière



Le parcours boursier de Bouygues présente un profil légèrement différent. Depuis le début de l’année, l’action progresse de 12,04 %, témoignant de la confiance du marché dans la solidité de ses activités diversifiées, allant de la construction aux télécommunications en passant par les services énergétiques.

Cependant, après ce rebond significatif, le titre marque le pas à court terme avec un recul de 1,17 % sur un mois et de 5,68 % sur trois mois.

Cette phase de consolidation n’entame toutefois pas l’optimisme des analystes. Sur les 11 spécialistes qui suivent la valeur, cinq recommandent l’achat, un préconise un renforcement, quatre conseillent de conserver le titre et un seul appelle à l’allégement. L’objectif de cours moyen atteint 58 euros.

Les résultats annuels publiés par le groupe ont conforté cette perception positive. Le 10 mars 2026, Barclays soulignait la qualité des performances opérationnelles de Bouygues, portées notamment par Equans, sa filiale spécialisée dans les services multi-techniques. La banque britannique mettait également en avant un flux de trésorerie disponible nettement supérieur aux attentes du marché, un indicateur particulièrement apprécié dans un environnement économique encore marqué par l’incertitude.



Legrand (FR0010307819) : un leader industriel soutenu par ses marchés internationaux



Troisième valeur phare du portefeuille, Legrand continue de bénéficier de son positionnement stratégique sur les infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

L’action affiche une hausse de 15,48 % depuis le début de l’année. Comme Bouygues, elle a néanmoins connu une phase de respiration ces derniers mois, avec un repli de 3,20 % sur un mois et de 4,48 % sur trois mois.

Le consensus demeure largement favorable. Parmi les 20 analystes qui suivent le dossier, sept recommandent l’achat, tandis qu’une majorité adopte une position de conservation, traduisant une confiance dans les fondamentaux du groupe malgré une valorisation déjà exigeante. L’objectif de cours moyen s’établit à 166,50 euros.

Les perspectives bénéficient notamment de la vigueur du marché nord-américain, qui représente un relais de croissance majeur pour le groupe. Le 12 mai dernier, Goldman Sachs a ainsi relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel pour les exercices 2026 et 2027, invoquant une demande plus dynamique qu’anticipé ainsi qu’un effet prix favorable.



Une sélection guidée également par des critères ESG exigeants



Au-delà de leurs perspectives financières, Teleperformance, Bouygues et Legrand partagent une autre caractéristique essentielle : leur intégration dans une démarche d’investissement durable.

La sélection des titres proposée dans le service « Idées d’investissement » d’EasyBourse ne repose pas uniquement sur des critères financiers. Elle intègre également une analyse extra-financière approfondie réalisée par LBP AM à travers son modèle propriétaire GREaT.

Cette méthodologie évalue les entreprises selon quatre grands piliers : la qualité de la gouvernance, la gestion durable des ressources humaines et naturelles, la contribution à la transition économique et énergétique ainsi que leur impact sur le développement des territoires.

Cette double approche, financière et extra-financière, vise à identifier des sociétés capables de créer de la valeur sur le long terme tout en répondant aux grands enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui façonnent désormais les marchés financiers.



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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.





Imen Hazgui