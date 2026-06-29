Zoom sur 3 fonds phares de BDL Capital Management
(Easybourse.com) À travers cet article, EasyBourse met à l'honneur trois stratégies d'investissement emblématiques de son partenaire BDL Capital Management : BDL Convictions, BDL Rempart et BDL Transition. L'objectif est de permettre aux investisseurs de découvrir trois fonds complémentaires, conçus pour répondre à des besoins d'investissement variés, tout en bénéficiant du savoir-faire d'une société de gestion reconnue pour son approche de conviction et sa recherche de création de valeur sur le long terme. L'article s'ouvre sur une présentation de BDL Capital Management, afin de faire découvrir aux lecteurs l'identité de la société, son expertise, sa philosophie d'investissement ainsi que les convictions qui guident la gestion de ses portefeuilles depuis sa création. Il propose ensuite un coup de projecteur sur chacun des trois fonds disponibles sur easybourse.com.
|BDL Capital Management
Société de gestion indépendante spécialisée en actions européennes
Fondée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion d'actifs indépendante française spécialisée dans l'investissement en actions européennes. Basée à Paris, la société accompagne depuis plus de vingt ans une clientèle institutionnelle, des banques privées, des family offices ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine.
Avec près de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une expertise reconnue sur les marchés actions européens, BDL Capital Management s'est imposée comme l'un des acteurs indépendants de référence de la gestion active en France.
Cette approche repose sur une connaissance approfondie des sociétés analysées, nourrie par plus de 1 000 rencontres d'entreprises chaque année.
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Extraits condensés du DIC
Avertissement
L'Equipe EasyBourse
Publié le 29 Juin 2026