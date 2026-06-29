



Comprendre les fonds en détail

Extraits condensés du DIC





BDL Convictions C



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BDL Convictions C recherche une performance supérieure à celle de l'indice Dow Jones Stoxx 600 Price, dividendes réinvestis. Le fonds repose sur une gestion discrétionnaire et une sélection de valeurs sans référence stricte à un indice ou à un secteur.



Les décisions d'investissement s'appuient sur une recherche fondamentale approfondie et sur l'analyse des modèles économiques des entreprises. Le fonds investit principalement dans des sociétés cotées de l'Union européenne, de Suisse, de Norvège et du Royaume-Uni, dont la capitalisation boursière ou le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros.



À titre accessoire, il peut également investir dans des sociétés de plus petite taille, ainsi que sur les marchés américain et japonais. Le fonds peut utiliser certains instruments dérivés à des fins d'exposition ou de couverture, sans les employer pour surexposer le portefeuille.





BDL Rempart C



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BDL Rempart C vise une performance absolue, sans chercher à suivre ou à répliquer un indice de marché. Le fonds met en œuvre une stratégie actions long/short, combinant des positions acheteuses et vendeuses selon les convictions de l'équipe de gestion.



Cette approche permet d'ajuster l'exposition du portefeuille aux marchés actions en fonction de l'environnement de marché et des opportunités identifiées. La part C peut notamment être comparée à l'€STR capitalisé.



Le fonds peut investir en actions, obligations, instruments monétaires ou OPCVM, et utiliser des instruments dérivés afin de piloter son exposition aux actions, aux devises, aux taux ou au crédit.



BDL Transition Megatrends C Acc



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BDL Transition Megatrends C Acc cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice STOXX Europe 600 Net Return, à travers une stratégie actions européenne de long terme.



Le fonds investit selon une approche thématique durable, centrée notamment sur la transition écologique et énergétique, la transition numérique, la mobilité, les infrastructures, les nouveaux défis économiques ainsi que la santé et le bien-être.



La gestion repose sur une analyse fondamentale et extra-financière des entreprises. Le fonds peut s'écarter significativement de son indice de référence, celui-ci ne correspondant pas nécessairement aux critères ESG retenus dans le processus de gestion.