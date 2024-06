Fermeture CAC40: recule sous 7800 points, plombé par les banques

publié le 11/06/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit sa contraction et cède 1,33% aujourd'hui, à 7789 points, toujours pénalisée par le repli marqué des bancaires avec -5% pour Société Générale et -3,9% pour Crédit Agricole et BNP Paribas. Le décrochage du CAC survenu en milieu de matinée s'est enclenché dans le sillage des OAT qui subissent des ventes appuyées, avec un rendement qui s'est tendu jusqu'à près de +10Pts, jusque vers 3,335% avant de se détendre brusquement vers 3,25%.

Mais si l'OAT se détend un peu, elle creuse l'écart par rapport au 'Bund' qui lui, se détend symétriquement -5,3Pts de base, vers 2,6220%.Vendredi dernier, le Bund affichait 2,49% de rendement et nos OAT 2,98% (soit 49Pts de 'spread'), aujourd'hui l'écart grimpe à +63Pts de base (soit environ +15Pts en 48H).L'onde de choc provoquée dimanche par le résultat des élections européennes, continue de plomber les actifs tricolores (actions comme obligations) et l'aversion à l'incertitude semble se poursuivre.

'La paralysie en matière gouvernabilité à laquelle la France pourrait être confrontée en cas de cohabitation constituerait une menace supplémentaire pour la notation de la dette souveraine, déjà dégradée au cours de ces dernières semaines', prévient Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM.'Les investisseurs étrangers pourraient également adopter une attitude attentiste à l'égard de la France', ajoute l'analyste.Ce contexte politique particulier occulte les autres 'sujets' de prédilection des marchés, à commencer par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue demain soir.

S'il n'y a strictement aucun suspens sur le maintient des taux à 5,25/5,50, ni sur les projections à 3 mois (taux maintenus en juillet), les commentaires de la FED sur l'inflation alimenteront peut-être l'espoir d'une détente en septembre, même si cette hypothèse ne rassemble plus que 47% des suffrage, contre 70% la semaine dernière.Le résumé des projections économiques ('dot plots') devrait révéler que le comité a réduit ses prévisions de baisse des taux pour cette année.Avant cela, les prix à la consommation - qui seront publiés demain avant l'ouverture - pourraient bien montrer que le rythme de l'inflation ne laisse à la banque centrale qu'une marge de manoeuvre réduite pour commencer à assouplir ses taux.

De son côté, l'Euro qui poursuit sa glissade avec -0,33% vers 1,073$/E.Le pétrole reprend son souffle après +3% gagnés lundi, le 'Brent' stagne autour des 82$ le baril. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi et Regeneron ont annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé leur anticorps monoclonal Kevzara pour le traitement de l'arthrite chronique juvénile polyarticulaire.Safran fait savoir que Safran Aircraft Engine Services Brussels, filiale de Safran Aircraft Engines, a inauguré un nouvel atelier de maintenance pour le moteur LEAP-1 à Brussels Airport. TF1 chute de plus de -6% alors que Sébastien Chenu, débuté et vice-président du Rassemblement National (RN), a indiqué hier sur BFM TV, que le parti pourrait envisager une privatisation de l'audiovisuel public (et donc de France Télévisions et de Radio France) en cas de victoire aux prochaines élections législatives (30/06 et 07/07), souligne Oddo BHF dans son analyse du jour.

