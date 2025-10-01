Pré-ouverture CAC 40 : vers une poursuite de la dynamique favorable

publié le 02/10/2025

(Zonebourse.com) - Après quatre séances de suite dans le vert (dont un bond de 0,9% mercredi), le CAC 40 devrait poursuivre sur sa lancée, au vu de futures en progression de 33 points vers 8006, encouragé par la vigueur continue des indices américains.Wall Street a fait preuve mercredi d'une bonne résistance à l'entrée en vigueur du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales), ainsi qu'à la publication d'un rapport d'ADP illustrant la morosité du marché du travail américain.

Pour rappel, le cabinet de services aux entreprises a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre. De plus, il a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture.'Alors que le rapport sur l'emploi de septembre pourrait ne pas être publié à cause du shutdown, ces chiffres valident encore un peu davantage l'hypothèse que le marché du travail est en fort ralentissement', constate Bastien Drut, chez CPRAM.'Cela pourrait même se dégrader davantage avec le shutdown', prévient-il.

Estimant donc qu'il ne fait pas de doute que la Fed va continuer son cycle de baisses de taux, la question devient selon lui : 'va-t-elle accélérer ce cycle ?'.Le shutdown pourrait aussi remettre en question la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi, mais la matinée verra paraitre les chiffres du chômage dans la zone euro.Dans l'actualité des valeurs à Paris, EssilorLuxottica annonce la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', cette opération ayant reçu les autorisations nécessaires.

Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds. Argan annonce avoir généré 158,7 millions d'euros de revenus locatifs sur les neuf premiers mois de 2025, en progression de 6%, principalement grâce aux livraisons réalisées en 2024 et à la revalorisation des loyers au 1er janvier.