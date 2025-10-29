Pré-clôture CAC40 : figé depuis plus de 8H autour de 8.150, record du Dow Jones à 48.000

publié le 30/10/2025

(Zonebourse.com) - Le CAC40 reste figé vers 8.150Pts ucune réaction à l'annonce du maintien des taux directeurs de la BCE (à 2%) et la Bourse de Paris s'enfonce de -0,6% à -0,7% vers 8.150 mais dans des volumes toujours faibles de 1,8MdsE (20% plus étoffés que la veille, où ils étaient anecdotiques), donc pas de réelle pression à la baisse ce jeudi.

Le CAC40 est plombé par Stellantis (-10,5%), Schneider Electric (-3,7%) et Credit Agricole (-4,3%), qui ont toutes trois publié leurs trimestriels ce matin (voir plus bas).La lourdeur n'épargne pas l'E-Stoxx50 qui cède -0,2% et la lanterne rouge est le BEL-20 avec -1%.Très attendue hier soir, la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs de 25 points de base pour la deuxième fois consécutive était largement anticipée par les marchés.

À Wall Street, un petit mouvement de retrait a néanmoins suivi la conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'une nouvelle réduction du loyer de l'argent à l'issue de la réunion de décembre n'avait rien d'acquis.La consolidation se poursuit aujourd'hui, et les indices US évoluent en ordre dispersé ce jeudi avec le Dow Jones (+0,8%) qui passe la barre des 48.000Pts, le S&P500 s'effrite de -0,3% vers 6.870 et le Nasdaq rechute de -0,7% (dans le sillage de Microsoft-3%, sa 'capi' retombe sous 4.

000Mds$, Meta -12%, puis Nvidia -2%, qui retombe sous 5.000Md$) au lendemain d'une une progression de plus de 0,5% (4ème record consécutif).Le patron de la banque centrale américaine a estimé que le marché du travail restait robuste, malgré son ralentissement en cours, et que le PIB des États-Unis demeurait en expansion, quoiqu'à un rythme désormais plus modéré.Mais les analystes semblent surtout s'inquiéter de la division inhabituelle affichée par le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, un gouverneur ayant voté en faveur d'une baisse de taux de 50 points de base (Stephen Miran) et un autre s'étant prononcé pour un 'statu quo' (Jeffrey Schmid).

'Dès son propos introductif, Jerome Powell a insisté sur les vues 'très divergentes' au sein du FOMC', relève Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. 'Il est vraiment très rare qu'un président de banque centrale insiste de cette manière sur les divisions', souligne l'économiste.De son côté, la BCE a confirmé le maintien des taux, rien de plus n'est ressorti de la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, qui étaient jugée sans enjeu.Les marchés obligataires se dégradent ce soir avec +1,4Pt sur l'OAT à 3,416% (aucune réaction à la hausse du PIB), les Bunds rajoutant +2,5Pt à 2,638%, +1,5Pt pour les BTP italiens à 3,396%.

Outre-Atlantique, après la flambée de mercredi soir (+8Pts), le '10 ans' US glisse vers 4,085% (+1Pt), le '30 ans ' se tend de +4Pts vers 4,6400%. Sur le front des statistiques, la croissance du PIB de la France en volume accélère au troisième trimestre 2025, atteignant un rythme de 0,5% par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,3% au deuxième trimestre, selon une première estimation dévoilée par l'Insee ce matin.La demande intérieure finale (hors stocks) a contribué pour +0,3 point à la croissance, la formation brute de capital fixe étant repartie modérément à la hausse (+0,4%) tandis que la consommation des ménages a gardé son rythme (+0,1%).Par ailleurs, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,1% et 0,2% au 2e trimestre.

De son côté, l'économie allemande est demeurée stable au troisième trimestre, toujours pénalisée par la faiblesse des exportations, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Destatis.Ainsi, le PIB de la première économie d'Europe est demeuré inchangé sur la période allant de juillet à septembre en comparaison des trois mois précédents, contre une baisse de 0,2% au deuxième trimestre, révisée après une précédente lecture de -0,3%, ce qui faisait suite à deux trimestres consécutifs de croissance. Sur un an, la croissance ressort à 0,3%.À l'international, la rencontre entre le président états-unien Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'est soldée dans la nuit par quelques avancées de nature à apaiser les tensions commerciales entre les deux pays... mais rien qui ressemble à un 'fantastique accord' comme l'a annoncé Trump.Pékin a prévu de reprendre l'achat de soja américain et de s'attaquer au commerce du fentanyl, tandis que Trump s'est dit prêt à réduire certains tarifs douaniers.

'Cependant, les restrictions sur les microprocesseurs américains restent en suspens et le sujet de Taïwan n'a pas été abordé, ce qui fait que cet accord temporaire ne devrait avoir que peu d'impact dans l'immédiat sur les marchés', tempèrent ce matin les stratèges de Danske Bank.Un autre élément susceptible de soutenir la cote est l'accueil positif réservé aux premières publications de résultats des 'Sept Magnifiques', qui ont, dans l'ensemble, dépassé les attentes.Alphabet, la maison-mère de Google, a notamment fait état de performances jugées 'exceptionnelles' grâce au développement de l'IA, ce qui lui valait une progression de 5% dans les 1ers échanges.En revanche, Meta dévisse de -12%, lourd repli également sur Tesla avec -4,2%.Microsoft a également dépassé les attentes sur le trimestre écoulé, mais reperd -3% sous 525$, les analystes s'inquiétaient des importantes dépenses d'investissement dans l'IA consenties par le géant des logiciels, ce qui se traduisait par un recul de plus de 3% de son titre en cotations électroniques.

Sur le marché des changes, l'euro retombe de -0,35% vers 1,1560USD alors que les taux US se tendent et que Powell tente d'alimenter un suspens sur une baisse de taux fin décembre.L'Or reprend +1,2% et renoue avec les 4.000$, l'argent reprend +2,2% vers 49$, l'or noir reste figé vers 64,2$ sur le Brent, le WTI grappille +0,5% à 60,5$.Dans l'actualité des sociétés Stellantis a enregistré un chiffre d'affaires net de 37,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13% sur un an. Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue, s'attend à 'une réaction de marché modérée, voire négative', 'compte tenu du fort rebond de 21% du cours de l'action sur le dernier mois'.Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 4,4% à 9,72 milliards d'euros en données publiées (+9% en organique). La société confirme son objectif 2025 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10% et +15%, découlant notamment d'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +7% et +10%, et impliquant une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,7% et 19%.

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 10,2% à près de 1,84 milliard d'euros pour le 3e trimestre 2025, avec un résultat brut d'exploitation en progression de 7,7% à 3,01 MdsEUR.Enfin, Société Générale dévoile pour le 3e trimestre 2025 un résultat net part du groupe en hausse de 18,7% (en organique) à 1,52 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 10,7%, contre 9,6% un an auparavant.