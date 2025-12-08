Pré-ouverture CAC 40:la consolidation à l'horizontale se poursuit à l'approche de la Fed

publié le 10/12/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi, poursuivant sa consolidation à l'horizontale des dernières séances, dans des marchés qui semblent totalement à l'arrêt à quelques heures des annonces stratégiques très attendues de la Réserve fédérale américaine.

Vers 8h15, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 25 points à 8 033,5 points, laissant entrevoir un début de journée en territoire négatif.Les investisseurs devraient encore rechigner à prendre des positions trop tranchées avant ce qui s'annonce comme la troisième baisse de taux de la Fed en trois mois, marquant ainsi une nouvelle étape dans le cycle d'assouplissement monétaire de l'institution qui a très largement contribué au "rally" des marchés d'actions ces six derniers mois.

Dans ce contexte de prudence, le CAC 40 a aligné hier une dixième séance consécutive de stagnation, toujours prisonnier du corridor allant de 8 050 et 8 150 points au sein duquel l'indice parisien reste enfermé depuis le 25 novembre.A New York, les marchés d'actions américains ont eux aussi terminé, une fois de plus, sans grande direction mardi soir, avec des replis qui s'étageaient entre 0,4% et 0,1% pour le Dow Jones et le S&P 500, tandis que le Nasdaq surnageait avec un gain minime de l'ordre de 0,1%.De l'avis des analystes, cette pause ne traduit pas nécessairement un essoufflement de la dynamique haussière à l'oeuvre, mais plutôt des prises de bénéfices logiques après une progression rapide qui avait été menée par la technologie, la consommation et les semi-conducteurs, et qui avait porté Wall Street à des niveaux records cet automne.

"Les conditions de marché à la veille d'une réunion du FOMC ne sont jamais très animées", rappelle Michael Brown, le stratège de Pepperstone."Celles qui précèdent la réunion de décembre, alors que tout le monde commence à se préparer aux congés de fin d'année, le sont encore moins", explique le professionnel.En dépit de ce mouvement de consolidation, le tableau d'ensemble demeure cependant plutôt rassurant, avec des vendeurs qui restent sélectifs plutôt qu'agressifs, signe que les investisseurs ne désertent pas le marché mais qu'ils tendent à revoir leurs portefeuilles en revenant vers des secteurs plus défensifs tels que la santé ou vers certaines valeurs décotées, une stratégie typique d'une volonté de réduction du risque à l'approche de la Fed.Le communiqué de la banque centrale américaine, qui tombera à 20h00, s'accompagnera des dernières projections économiques de l'institution et sera suivie d'une conférence de presse de son président Jerome Powell.

Au vu des divergences de vue qui persistent au sein depuis plusieurs mois au sein de son comité de direction, les investisseurs s'attendent à une baisse de taux "restrictive", c'est-à-dire davantage motivée par une approche précautionneuse au vu de la récente détérioration du marché de l'emploi que par la nécessité de soutenir la croissance des Etats-Unis, qui reste solide.Bon nombre d'observateurs s'attendent d'ailleurs à ce que Powell s'efforce de tempérer les anticipations de nouvelles baisses de taux rapides sur l'année à venir, à l'image des trois assouplissements consécutifs qui se sont produits depuis le mois de septembre. Si la baisse de taux prévue ce soir pourrait être la dernière avant un certain temps, il semble toutefois probable que Powell évitera de faire dérailler les marchés financiers et que ses propos se feront d'une manière suffisamment délicate et prévenante afin de conserver la confiance des investisseurs à l'issue d'un exercice boursier qui s'est avérée jusqu'ici très fructueux.

"Si la Fed envoie un signal plus accommodant qu'anticipé, le marché pourrait rapidement reprendre de l'élan et revenir tester ses sommets historiques", souligne Linh Tran, analyste marchés chez XS.com."A l'inverse, si la tonalité de son discours se révèle trop prudent, le S&P 500 risque de poursuivre sa consolidation, en douceur, dans l'attente de nouveaux catalyseurs", prévient-elle.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.