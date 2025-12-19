Ouverture Europe : début d'une semaine écourtée sans enthousiasme

publié le 22/12/2025

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes entament sans enthousiasme (stabilité à Francfort, -0,3% à Milan, -0,4% à Londres et à Paris) cette demi-semaine d'ouverture des marchés qui verra nombre d'intervenants prendre leurs congés."Pour ceux qui sont encore présents, nous entrons maintenant dans une période très calme", prévient ainsi Deutsche Bank, rappelant que cette semaine enregistre généralement certains des volumes les plus bas de l'année.

Alors que la plupart des places européennes fermeront mercredi en début d'après-midi (et même dès mardi soir en ce qui concerne Francfort), les échanges devraient tourner au ralenti et les variations, rester dans des marges de fluctuations étroites."Nous avons vu à plusieurs reprises cette semaine une volatilité accrue", tempère Deutsche Bank. "Le meilleur exemple récent est probablement 2018, lorsque le S&P 500 avait essuyé une forte chute massive de -7,7% dans les 4 séances avant Noël".

Aussi, les rares opérateurs présents sur le marché devraient se montrer attentifs à une salve de données macroéconomiques aux Etats-Unis mardi après-midi, assez fournie en raison d'un rattrapage du "shutdown" d' octobre dernier.Ainsi devront normalement paraitre une première estimation de la croissance du PIB américain pour le 3e trimestre 2025, les commandes de biens durables d'octobre et la production industrielle de novembre."Le chiffre le plus récent sera l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour décembre, qui sera sous le feu des projecteurs compte tenu de la récente baisse du sentiment", met en avant Deutsche Bank.

En attendant, on notera que le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, selon l'Office national de statistiques (ONS), qui confirme donc ce matin son estimation initiale publiée en novembre.Dans l'actualité des valeurs, Sanofi et Novartis restent globalement stables à Paris et à Zurich, après avoir tous deux annoncé vendredi soir des accords avec l'Administration Trump pour améliorer l'accès à leurs médicaments Outre-Atlantique.AstraZeneca cède 1% à Londres après l'obtention du statut de "percée thérapeutique" aux Etats-Unis dans une forme précoce du cancer du sein, mais aussi un échec d'une étude de phase III dans le cancer du poumon non à petites cellules.

