DNCA: L'analyse de Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l'investissement responsable

(Easybourse.com) Le choc sanitaire lié au Covid-19 s'est rapidement transformé en une crise financière d'une ampleur inédite caractérisée par des niveaux de volatilité très importants.

Face au risque de crise économique majeure qui s’annonce, les réponses monétaires et budgétaires des Etats sont à la hauteur pour éviter le « paradoxe de l’épargne » : réduction des coûts, restriction du crédit et chute de la consommation. Un changement de paradigme et la fin de la « croissance à tout prix » pourraient durablement modifier nos modèles économiques vers un développement plus durable en privilégiant la relocalisation des chaînes de productions et un partage plus équitable de la valeur. Dans ce contexte, l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et notre gamme Beyond ont-ils démontré leur capacité de résilience ? Quelles ont été nos décisions de gestion ?

Dès les premiers signes, nous avons significativement allégé nos positions sur les valeurs cycliques et industrielles, ainsi que sur les valeurs fortement endettées. Nous avons en revanche renforcé notre exposition aux secteurs de la Santé et de la Consommation, qui figurent parmi les thématiques durables. Nous avons investi tout particulièrement dans l’innovation et la recherche médicale, l’efficacité énergétique et les investissements industriels et technologiques de long terme.

Nous avons privilégié des sociétés que nous jugeons leaders et de qualité répondant au moins à l’un des trois critères-clés : liquidité, positionnement défensif et solidité du bilan. A titre d’exemple, plus de 98 % du portefeuille de DNCA Invest Beyond Semperosa peut être vendu en une journée. Le ratio de dette nette sur EBITDA(1) se situe autour d’1,9x pour un PER(2) de 19. Le fonds DNCA Invest Beyond Alterosa, est investi uniquement sur des titres dont la capitalisation boursière est supérieure à 5 milliards d’euros. Il affiche un ratio de dette nette sur EBITDA moyen d’1,5x et un PER autour de 15, qui témoigne de son profil de croissance de qualité.

Au début de l’année, DNCA Invest Beyond Semperosa était exposé à 95 % aux marchés actions. Au 31 mars, la part actions du fonds est de 81 % et reflète notre gestion prudente. Les 5 premières positions - Air Liquide, Iberdrola, Dassault Systèmes, Novo Nordisk et Schneider Electric – sont des valeurs liquides qui ont démontré leur résilience. A fin mars, le fonds (part I-EUR) enregistre une performance de – 12,75 % contre -24,75% pour son indicateur de référence l’Eurostoxx.

DNCA Invest Beyond Global Leaders, fonds actions internationales focalisé sur les innovations de technologies durables et liées à la médecine, maintient une exposition conservatrice à 75 %. Sa performance de -10,26 % depuis le début de l’année (part I-EUR), contre – 19, 56 % pour le MSCI All Countries World Index, (son indicateur de référence) témoigne, lui aussi, de sa capacité de résilience.

Exposé en début d’année à 42% aux marchés actions, notre fonds mixte patrimonial ISR, DNCA Invest Beyond Alterosa, a vu son exposition ramenée à 38 % courant janvier et 22% au cours de la première semaine du mois de mars. Au 31 mars, le niveau d’exposition de la poche actions est de 25 %, la poche crédit d’entreprise représente 43 % du portefeuille (dont 50 % d’obligations Invesment Grade(3), 30 % de High Yield(4) et 20 % d’obligations non notées) et 10 % sont investis dans les dettes d’État. Les cinq principales positions actions - Roche, Danone, Iberdrola, Novo Nordisk et BSN - traduisent son positionnement défensif. Le rendement du portefeuille obligataire est de 4 % avec une duration inférieure à 2. La performance de DNCA Invest Beyond Alterosa (part I-EUR) depuis le début de l’année est de – 10,68%.

