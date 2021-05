Sycomore AM : Les planètes s'alignent pour la transition écologique et énergétique

(Easybourse.com) La crise sanitaire a mis le monde à l'arrêt et a mis à l'épreuve la résilience de nos sociétés. Nos habitudes de consommation, de travail, de mobilité, ont toutes été chamboulées. L'heure est maintenant à la relance, et une opportunité s'ouvre à nous pour réinventer notre modèle économique. On assiste même à un alignement des planètes en faveur d'une action plus forte, plus rapide pour l'environnement.

Une prise de conscience collective



L’environnement a pris une place d’importance dans les préoccupations de la population qui s’est emparée du sujet et joue un rôle moteur dans la transition. Petit à petit, l’idée que la sauvegarde de l’environnement est une problématique de la vie de tous les jours s’est imposée.

Au-delà de la pression exercée par l’opinion publique sur les gouvernements et les entreprises, cela se traduit aussi dans les comportements et les choix personnels : des milliers d’initiatives individuelles et collectives transforment les modes de vie et attisent une exigence croissante envers les entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale. Trois tendances témoignent de ces changements de comportement : l'essor de l'alimentation biologique ( le marché a quadruplé en 10 ans pour atteindre aujourd'hui 100 milliards d'euros), l'adoption des emballage recyclés ou recyclables par les acteurs de la grande distribution, et le boom du vélo, en particulier dans les villes.





Innovation, techniques et technologies à l'œuvre

Jamais les énergies vertes n'ont été aussi abordables. Les progrès technologiques et l'industrialisation ont amené des filières, les plus matures, à des niveaux très concurrentiels par rapport aux moyens de production d'énergie conventionnelle. Le coût actualisé de l'énergie solaire (LCOE) est désormais structurellement nettement inférieur à celui du charbon, alors que l'éolien terrestre est arrivé à parité voire plus compétitif que les centrales CCGT. Le coût du solaire a notamment diminué de 80% en 8 ans. Les batteries suivent actuellement la même trajectoire.



Réglementation et politique : la part belle à la transition écologique



Les Etats semblent avoir pris la mesure, à leur juste valeur, des risques et des opportunités qui découlent des problématiques environnementales auxquelles nous sommes confrontées. Si la mise à l’arrêt de l’économie a d’abord inquiété quant à l’orientation des capitaux vers des enjeux environnementaux, les plans de relance font finalement la part belle aux problématiques liées à la transition écologique et énergétique. La Commission européenne a d’ailleurs réaffirmé que son Green Deal constituait un des piliers de la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne.



En Europe : Le plan de relance économique de l’Union européenne « Next Generation EU » : 750 milliards d’euros sur 2021 - 2024, qui s’ajoutent au budget européen initial, dont 30% seront utilisés pour financer l’accélération de la transition écologique, fléchés en priorité sur certains secteurs (la rénovation de l'habitat, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les infrastructures ferroviaires, les véhicules électriques, l'économie circulaire)



En Chine : La Chine vient d'adopter les grandes lignes de son 14ème Plan quinquennal (2021-2025), qui fixe une série d'objectifs en matière de développement économique et social. On y retrouve certains objectifs clés concernant le climat et l'énergie : diminuer l'intensité énergétique de 13,5%, réduire l'intensité carbone de 18%, augmenter la part des énergies non fossiles dans le mix énergétique et enfin augmenter la couverture forestière de 24%.

Envie de participer à cette révolution verte ?



Il s'agit bel et bien d'un d’alignement des planètes car ces conditions doivent être réunies pour que la transition puisse s’opérer et s’inscrire dans la durée. A quoi bon des budgets massifs si les technologies ne sont pas viables, rentables, et approuvées par l’opinion publique ?







Le coût actualisé de l'énergie solaire (LCOE) est désormais structurellement nettement inférieur à celui du charbon, alors que l'éolien terrestre est arrivé à parité voire plus compétitif que les centrales CCGT. Le coût du solaire a notamment diminué de 80% en 8 ans. Les batteries suivent actuellement la même trajectoire.



