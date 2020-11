Crise éco : EasyBourse répond aux besoins de financement des entreprises par une nouvelle opportunité d'investissement

(Easybourse.com) Dans la conjoncture actuelle, les besoins de financement des entreprises vont croissants, pour restaurer la situation financière, déployer des investissements dans les domaines notamment de la santé, du digital, des énergies nouvelles, ou gagner en taille pour gagner en compétitivité. Dans cette optique, les marchés de capitaux et les investisseurs particuliers ont un rôle fondamental à jouer. Sur ce constat, EasyBourse prévoit d'offrir à ses clients de nouvelles opportunités d'investissement dans des opérations de levées de fonds réservées actuellement aux investisseurs institutionnels.

S’il est habituellement proposé aux particuliers de participer aux introductions en bourse, ces derniers ne peuvent cependant pas aujourd’hui concourir à une grande partie des opérations financières qui vont ensuite rythmer le développement de ces mêmes entreprises et ce pour des considérations liées avant tout à des contraintes techniques.



En effet, certaines de ces opérations ne durent que quelques heures et en dehors des horaires de marché. De ce fait, compte tenu des délais raccourcis, et alors qu’elles sont conclues avec une décote sur le cours de cotation, celles-ci sont jusqu’à présent réservées aux investisseurs institutionnels.

Deux types d’opérations sont concernées : les augmentations de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription et les cessions de blocs d’actions. Leurs volumes sont loin d’être négligeables, représentant entre 3 et 5 fois le volume des introductions en bourse accessibles aux particuliers.



Prenant appui sur l’essor de la digitalisation et la capacité renforcée de mettre en place des process optimisés, des initiatives se multiplient afin d’ouvrir l’investissement et de le rendre accessible au plus grand nombre. EasyBourse a choisi de participer activement à ce mouvement de grande ampleur en offrant à ses clients, investisseurs particuliers, la possibilité de se positionner sur ces opérations financières réservées jusque-là aux investisseurs institutionnels : banques, compagnies d'assurance, fonds de pension, caisses de retraite, grandes entreprises publiques et privées...





Une solution favorable à un alignement d’intérêts avec une égalité de traitement et d’accès



Afin de contribuer à la démocratisation de l’accès aux marchés de capitaux aux investisseurs particuliers, EasyBourse a décidé de déployer une solution, simple et efficace, sur la base d’une infrastructure automatisée permettant à ses clients de concourir à certaines offres réservées dans le même temps et au même prix que les investisseurs institutionnels.



Une illustration des offres visées concerne la levée de fonds de la société McPhy en octobre 2020. Le fabricant d’équipements pour la production d’hydrogène qui a connu une envolée de son cours de bourse cette année de plus de 700%, avait annoncé mardi 13 octobre, au soir, après Bourse, son intention de lever 150 millions d’euros.

Ce sont finalement 180 millions d’euros qui ont été collectés auprès d’investisseurs institutionnels, parmi lesquels EDF, Bpifrance, Technip Energies, et Chart Industries.



Les avantages de cette solution, dont les premières opérations devraient intervenir début 2021, sont multiples pour les investisseurs et les émetteurs.



Du coté des clients-investisseurs particuliers d’EasyBourse, ceux-ci se verraient proposés une palette élargie d’opportunités d’investissement sur les marchés de capitaux auprès de sociétés bénéficiant d’un historique boursier, susceptibles de générer des rendements intéressants dans un contexte de taux d'intérêts extrêmement bas. Par ailleurs, ces offres réservées sont un moyen de diversifier son épargne ou de se renforcer au capital d’une société dans de bonnes conditions, compte tenu de la décote de placement. Enfin, ces opérations sont de nature à redonner du sens à l’actionnariat individuel, permettant aux petits porteurs de bénéficier d’un traitement équitable par rapport aux investisseurs institutionnels, tout investissement étant mis, par ailleurs, directement au service du financement de l’économie réelle.

Du coté des entreprises émettrices des actions mises sur le marché, la participation plus active des investisseurs particuliers ouvre la voie à une source supplémentaire de financement, à une amélioration de la liquidité des titres, ainsi qu’à une diversification de l’actionnariat avec l’assurance de s’appuyer sur une fidélisation importante des actionnaires individuels.



