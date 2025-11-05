Pré-ouverture CAC 40: premiers signes de stabilisation après le récent mouvement de repli

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa tentative de stabilisation jeudi matin, une tâche qui va essentiellement constituer à limiter les dégâts essuyés lors de son récent épisode de repli motivé par un regain d'inquiétudes concernant les niveaux de valorisations élevés atteints par les marchés d'actions.

Vers 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - cède à peine 3,5 points à 8080,5 points, laissant entrevoir un très léger retrait à l'ouverture, voire un début de séance autour de l'équilibre.Alors que l'indice parisien a signé hier sa première performance journalière positive en plus d'une semaine, les investisseurs devraient savoir dans les jours qui viennent si ce rebond annonce le début d'une embellie ou si l'accès de faiblesse observé depuis la fin octobre est susceptible de l'entraîner vers une véritable correction.

Avant son modeste redressement d'hier (+0,1%), le CAC avait aligné une séquence de six séances consécutives de baisse qui l'avait conduit à abandonner autour de 2,1%.Ce score est encore très éloigné d'une phase de correction, qui se définit généralement par une baisse d'au moins 10% par rapport au dernier pic en date.De fait, tous les marchés boursiers mondiaux avaient piqué du nez mardi, en réaction aux interrogations grandissantes entourant les valorisations tendues des valeurs américaines liées à l'IA, comme Nvidia ou Palantir, à l'origine de la spectaculaire progression enregistrées à Wall Street au cours des six derniers mois.

La Bourse de New York s'était en conséquence éloignée de ses records inscrits la semaine passée, mais les investisseurs ont semblé vouloir mettre de côté le risque d'une potentielle bulle spéculative sur l'IA hier en se concentrant sur une série de solides indicateurs économiques.Grâce aux chiffres meilleurs que prévu de l'emploi ADP et de l'indice ISM des services, les places américaines se sont remises dans le bon sens de la marche, ce qui a permis au S&P 500 de finir la journée de mercredi sur un gain de 0,4% et de regagner une petite partie du terrain abandonné la veille.Si le risque d'un marché baissier n'a pas encore totalement disparu, la baisse récente a créé des signaux d'achat susceptibles de susciter quelques rachats à bon compte, jugent les spécialistes.

'On voit que le climat chaotique et l'aversion pour le risque qui avaient caractérisé les échanges de mardi se sont évaporés tout aussi vite qu'ils étaient apparus', note un trader.'Tout comme la vague de 'risk-off' ne trouvait sa source dans aucun déclencheur évident, le rebond d'hier n'a pas reposé, non plus, sur un catalyseur précis, ce qui renforce bien l'idée que ce retrait s'apparente davantage à une simple pause destinée à permettre aux investisseurs de reprendre leur souffle plutôt qu'à une fin du rally haussier', ajoute le professionnel.Autre élément encourageant, le CAC a réussi à préserve le support psychologique important des 8000 points malgré les turbulences des derniers jours.Mais les facteurs techniques ne constitueront pas les seuls repères des investisseurs au cours des jours à venir.

Sachant que les craintes d'un assouplissement monétaire moins rapide que prévu de la part des grandes banques centrales ont également pesé sur les marchés récemment, les intervenants espèrent être rassurés aujourd'hui par les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE) qui devrait abaisser ses taux à l'heure du déjeuner, même si l'institution pourrait aussi préférer attendre de disposer de nouveaux indicateurs avant de se décider lors de sa réunion de décembre.Ils devront aussi étudier les statistiques des ventes au détail de la zone euro, attendues en fin de matinée.Enfin, les publications de résultats se poursuivent avec les comptes, entre autres, d'Air France-KLM, ArcelorMittal, AstraZeneca, Engie, Diageo, Henkel, Rheinmetall ou encore Veolia.Aux Etats-Unis, le fabricant de puces mobiles Qualcomm a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu et livré des prévisions encourageantes, mais ses commentaires étaient accueillis sans grand enthousiasme en cotations électroniques (-2,9%), témoignant de la prudence désormais affichée par les opérateurs vis-à-vis des grandes valeurs technologiques.

