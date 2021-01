Comgest : bilan de l'année 2020

(Easybourse.com) 2020 a été marquée par l'une des plus fortes corrections en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, elle fut suivie par une reprises spectaculaires après l'annonce des vaccins fin d'année. En dépit de ces circonstances inédites, trois points positifs sont à retenir pour Comgest, groupe indépendant et international fondé en 1985, dédié à la gestion d'actifs et ayant 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2020.

Des avancées dans le domaine de l'investissement responsable



Une équipe ESG agrandie : L’année dernière, Comgest a doublé la taille de son équipe ESG en recrutant deux analystes ESG au sein de son équipe de gestion et un responsable ESG pour améliorer son reporting et sa communication

Action contre la déforestation : Comgest a mené une soixantaine d’engagements auprès d’entreprises et a participé à plusieurs activités de collaboration, notamment le premier dialogue mené par des investisseurs à l’échelle d’un pays, le Brésil, sur la déforestation.

Confidentialité : En tant que membre d’un autre groupe d’investisseurs, elle a également engagé le dialogue avec deux géants du secteur des technologies, Facebook et Google, sur des questions de respect des droits de l’homme liées à la confidentialité et à la protection des données.







Une approche à nouveau récompensée :

Des performances résilientes malgré la crise liée à la pandémie







Une stratégie défensive efficace:

Une reprise spectaculaire :



Perfomance annualisée des fonds





La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures.

Des actifs répartis sur de nombreux fonds :

Troisième anniversaire de la Fondation Comgest





