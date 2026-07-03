Bonnes nouvelles d'abord : la performance sur la période est positive à +1,32%, portée par des positions thématiques et des expositions émergentes performantes, en particulier l'Indonésie et l'Inde — mais freinée par un repli marqué des actifs alternatifs.





Allocation d'actifs — maintien des pondérations

Région — Amériques / États-Unis. Les petites capitalisations américaines (Russell 2000, +5,26% sur la période) affichent une solide contribution. Ce mouvement reflète surtout une rotation des flux hors des méga-caps technologiques vers les small caps, avec un effet de rattrapage. Les investisseurs cherchent davantage de performance dans des titres plus domestiques et plus cycliques, ce qui soutient le rebond de cette poche.



Région — Europe. L'Europe montre une dynamique plus fragile. Le MDAX allemand recule (-1,89% sur la période), ce qui illustre la sensibilité des mid-caps européennes au coût du financement. La hausse des taux de la BCE rend le crédit plus cher et pèse sur l'investissement comme sur la consommation, ce qui pénalise surtout les entreprises cycliques et industrielles.



Région — Asie & marchés émergents. L'Asie émergente et l'Inde surperforment nettement. L'Indonésie progresse fortement (+8,23%), tandis que les fonds India affichent également de solides performances (Fidelity +6,08%, Franklin +6,42%). Ces marchés bénéficient d'un apaisement relatif des tensions géopolitiques et d'une baisse du prix du pétrole, qui allège la facture énergétique des pays importateurs comme l'Inde et soutient marges et croissance domestique.



Thématiques — Défense, nucléaire et énergie. Les valeurs de défense et les ETF uranium reculent nettement : la défense VanEck cède -6,39%, l'Amundi STOXX Defense progresse légèrement (+0,82%), et les deux ETF uranium reculent de -4,52% et -5,57%. Le secteur de la défense corrige après des phases de forte prime liée aux tensions, et les produits uranium réagissent encore fortement aux nouvelles sur l'offre, les contrats et le sentiment de marché.



Thématiques — Technologie & IA. La thématique IA résiste bien (+5,51%), tandis que la robotique recule légèrement (-1,70%). On observe aussi une rotation partielle au sein du risque actions, avec des flux qui se déplacent vers les small caps et certaines thématiques plus porteuses.



Matières premières & crypto. C'est la poche la plus pénalisante du mois. L'or physique recule de -6,22%, le WisdomTree Silver de -14,72% — la baisse la plus marquée du portefeuille — et les métaux stratégiques restent quasi stables (-0,72%). Le bitcoin (-6,71%) et l'ethereum (-5,69%) enregistrent également des baisses notables. Cette sous-performance généralisée s'explique en grande partie par la hausse des taux réels : quand les taux réels montent, le coût d'opportunité de détenir de l'or ou des cryptos augmente, ce qui pèse sur leurs prix à court terme.





Sélection de fonds — maintien de la surpondération active à 70%

La performance du mois illustre une mécanique de dispersion plus marquée qu'anticipé, avec des effets dans les deux sens. Le socle ACWI, passif, contribue pour +2,23% — il a fait son travail d'ancre et a même surperformé la moyenne du portefeuille ce mois-ci, ce qui invite à une lecture nuancée de l'arbitrage actif/passif.



L'écart entre la meilleure contribution (+8,23% sur l'Indonésie) et la moins bonne (-14,72% sur le Silver) atteint 23 points de pourcentage — une dispersion sans équivalent qu'aucune exposition indicielle agrégée n'aurait pu capturer dans cette ampleur, ni dans un sens ni dans l'autre. Cette amplitude valide la thèse de fond : la sélection active permet de capter des opportunités comme l'Indonésie qu'un indice large ignore totalement. Mais elle rappelle aussi son revers : la concentration sur des thématiques alternatives (or, crypto, uranium, défense) expose le portefeuille à des chocs sectoriels spécifiques — ici, la remontée des taux réels — qu'une exposition plus diversifiée aurait amortis. Les paramètres de notre modèle restent globalement favorables au maintien de la pondération active : la dispersion des révisions bénéficiaires demeure élevée entre zones géographiques et thématiques. Le repli conjoint de l'or, des cryptos et de la défense ce mois-ci s'explique par un facteur macro identifié — la remontée des taux réels — plutôt que par une remise en cause structurelle de ces convictions. Aucun rééquilibrage actif/passif n'est déclenché ce mois-ci, mais la prochaine revue accordera une attention particulière au poids cumulé des poches alternatives (or, métaux, crypto), dont la contribution négative conjointe représente l'essentiel du frein à la performance du mois.